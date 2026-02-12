Javier Chicharito Hernández recrea a Juan Gabriel y se autoentrevista: "Eres más que un personaje"

Javier "Chicharito" Hernández terminó en el Apertura 2025 su etapa como jugador de Chivas, equipo del que se despidió de la peor manera al fallar un penalti que pudo significar continuar la búsqueda del campeonato.

Después de ese momento en el Estadio Olímpico Universitario, Guadalajara anunció la salida del futbolista, quien no encontró equipo para seguir en la Liga MX y ahora dedica su tiempo libre a interactuar con sus seguidores en redes sociales.

El exjugador del Real Madrid, quien además durante su etapa como rojiblanco se volvió tendencia por subir contenido que fue calificado como machista y que le generó muchas críticas, volvió a sorprender con una entrevista.

A través de sus redes sociales, Hernández se autoentrevistó y habló sobre su recorrido y la forma en que la sociedad lo percibe, dejando de lado la parte personal.

"Esto es lo que todos ven, pero ¿quién soy cuando nadie me está viendo? No eres solo lo que la gente ve, ni lo que has vivido, ni siquiera tu cuerpo. ¿De qué hablas? Si yo soy el Chicharito, el máximo goleador de la selección mexicana. Hice goles en todos lados y jugué en los mejores clubes del mundo. Todos construimos un personaje para sobrevivir, y tú lo hiciste muy bien. Ahora toca conocerte sin él. ¿Personaje? ¿Sin él? Tú ya existías antes de que fueras Javier", menciona.

En el mismo video, el jugador responde sobre la manera en que construyó ese personaje para alcanzar un nivel de plenitud y grandes experiencias.

"Javier es solo un disfraz para que vivieras experiencias increíbles. Eres lo que hay detrás de Javier, quien disfruta y le da espacio para que Javier tenga vida. Eres quien observa a Javier, como ahora, en este silencio. Entonces, ¿quién soy yo? Solo tú puedes contestar esa pregunta".

La publicación generó de inmediato muchas reacciones de sus seguidores y aficionados en general, quienes, en tono de burla, recordaron la entrevista del cantante Juan Gabriel, cuando fue entrevistado por Alberto Aguilera.