Henry Martín aclara su polémica declaración y manda un mensaje a los americanistas "de ocasión"

El momento que vive Henry Martín desde 2025 es uno de los peores en su carrera con las Águilas del América. Entre lesiones y bajas de juego, el capitán azulcrema está inmerso en una crisis que de a poco ha quedado atrás.

Sin embargo, La Bomba volvió a estar en la mira del americanismo por unas declaraciones que no gustaron nada. El goleador aseguró que "no trabaja para la gente sino para su familia". Lo dicho causa gran polémica entre la fanaticada de las Águilas.

Hoy, a dos días de Clásico Nacional frente a las Chivas, decidió aclarar sus palabras, mismas que asegura "se mal entendieron". Aunque, si dejó un contundente mensaje sobre los aficionados que solo "están en las buenas".

"Soy el capitán del equipo, y siempre hay momentos importantes como este, que son los clásicos, me gusta venir y dar la cara. Definitivamente se malinterpretó. Yo cuando hablaba de esa situación, hablaba que primero tienes que estar bien tú, contigo, tu familia y con los tuyos, para poder dar alegría a los demás", explicó.

"Yo me debo a la a al americanismo, yo me hice del americanismo. Yo no nací siendo americanista, pero hoy por hoy soy el más americanista, y cuando me retire van a tener un aficionado más, porque yo lo llevo tatuado al América desde el corazón", agregó el atacante.

Henry Martín alzó la voz

Si bien, el delantero del América sí reconoció su error al no ser más claro en sus declaraciones, también sostuvo su postura en la que recrimina al americanismo que "abuchea por abuchear" o que "se baja en las malas".

"Duele cuando nos abuchean, sí, también duele cuando nos abuchean. Cuando tienen razón no decimos nada, salimos y damos la cara, pero también cuando no tienen razón o cuando no tienen argumentos, también salimos y lo decimos, porque no se vale", destacó.

Hablar por hablar es algo que no está en los planes de Henry. El capitán azulcrema considera necesario alzar la voz y dejar mensajes para la afición en pro del equipo.

"Nosotros hay un hay una cosa que es ser muy politiqueros, y venir y puedo venir y decir lo que ustedes quieren escuchar, y todos van a estar contentos. Pero hay cosas que hay que decir y mandar mensajes fuertes también, por el bien de la institución, por el bien del equipo, por el bien de nosotros como vestidor", concluyó.