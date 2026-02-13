Futbolista de la MLS aplaude llegada de Jonathan Pérez a Chivas: “Es un jugador espectacular”

A pesar de que no llegó con tantos reflectores, Jonathan Pérez es considerado un futbolista con mucha calidad que será fundamental en el Rebaño de Gabriel Milito.

“Chivas se lleva un gran talento, es un jugador espectacular y tiene un futuro increíble por delante. Poder llegar a un club tan importante, como Chivas, es un paso muy importante en su carrera”, declaró Cristian Espinoza, su excompañero en el Nashville SC.

El extremo argentino acaba ser presentado como refuerzo del equipo de Tennessee, por lo que reconoció que le hubiera gustado jugar con el mexicoamericano porque, en el poco tiempo que coincidieron, logró darse cuenta de su nivel.

“Es una lástima que no he podido compartir tanto como compañeros, pero, lo poco que pude compartir con él, pude notar enseguida la calidad de jugador que es”, aseguró el ex del Boca Juniors.

Cristian Espinoza le deseó a Jonathan Pérez el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su trayectoria que está iniciando con las Chivas.

“Obviamente, que le deseo todo lo mejor y espero que este paso importante en su carrera sea lleno de logros para él”, compartió.

Respecto al nivel de la MLS, el exjugador del Boca Juniors considera que es “impresionante, complicado y competitivo”, sobre todo porque “los jóvenes están eligiéndola antes de dar el salto a Europa para prepararse mejor y llegar más maduros”.

“La Liga viene creciendo a pasos agigantados desde hace muchos años. Cada año, los equipos se refuerzan de mejor manera, con chicos talentosos; ya no vienen sólo jugadores grandes a retirarse como antes. La gente que no la consume tanto se puede llevar una gran sorpresa con la MLS”, afirmó el atacante del Nashville SC.