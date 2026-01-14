Obed Vargas asegura que Seattle Sounders está listo para ser campeón de la MLS EN 2026

Obed Vargas sabe que el nivel que demuestre con su club, en este inicio de año, le permitirá cumplir su objetivo de ser convocado a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.

Por tal motivo, tiene claro cuáles son sus propósitos, tanto individual como colectivamente, para la campaña que está por arrancar en la Major League Soccer (MLS).

“El año pasado fue muy productivo a nivel personal y de equipo; creo que hicimos una buena temporada, [pero] aún podemos mejorar. El grupo viene motivado, está más unido que nunca y ojalá que se nos puedan dar todos los objetivos que nos hemos puesto, porque creo que lo merecemos y vamos a trabajar muy fuerte para obtenerlos”, manifestó el joven futbolista de los Sounders de Seattle.

El volante mexicano afirmó que los Rave Green pelearán por conquistar el tercer título de Liga en su historia. Desde 2019, no han vuelto a levantar el trofeo.

“[Queremos] hacer una buena temporada con Seattle Sounders, clasificar a la MLS Cup y llegar lejos en la Concachampions. Este equipo está para ser campeón y estamos listos para competir siempre”, sentenció Vargas.

El titular indiscutible en el conjunto de Washington mencionó que haberle arrebatado el título de la Leagues Cup al Inter Miami (con todo y Lionel Messi) fue una prueba de que están para grandes cosas esta temporada.

“Ya demostramos contra Inter Miami, en la final de la Leagues Cup [de qué estamos hechos]. Podemos competir en cualquier lugar. En casa, nos hacemos siempre muy fuertes. Queremos terminar en los primeros lugares de la Conferencia Oeste y conseguir el Supporters’ Shield, [porque] va a ser muy importante [en los Playoffs]”, añadió. Miguel Flores Pineda.