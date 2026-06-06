De cara al Mundial de Fútbol 2026, este sábado 6 de junio cientos de familias de capitalinos y turistas arribaron desde las primeras horas de la mañana a Paseo de la Reforma para realizar la Ola Más Grande del Mundo con el objetivo de romper un Récord Guinness.

La preparación de esta actividad se realizó meses atrás con cuatro ensayos generales, donde grupos de aficionados se dieron cita para organizar distintas dinámicas para encender el ánimo de los participantes. Por ello, la culminación de esta activación se volvió tendencia en redes sociales, donde el video del momento exacto en que inició “la ola” se hizo viral en la web.

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Así se vio el intento de la Ola más grande del Mundo, desde el Ángel de la Independencia en la Avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Así fue el momento exacto en que se realizó la ola pambolera en CDMX

En punto de las 10:19 horas, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, fue la encargada de iniciar “la ola” en el Ángel de la Independencia. Asimismo, el movimiento finalizó a las 10:24 al llegar a las inmediaciones del Caballito.

Entre gritos y mucho ánimo, la afición se incorporó a la animación colectiva realizando el icónico movimiento de manos de la llamada “Ola Mexicana”.

Cabe mencionar, que fue en México donde se bautizó a esta activación propia de los estadios, ya que se popularizó internacionalmente durante la Copa Mundial de 1986.

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⚽️🇲🇽 Así se vivió la ola con la que se intentará romper el Récord Guinness de ser la más grande del mundo.



Cientos de aficionados se reunieron en Paseo de la Reforma para participar en esta actividad rumbo al Mundial 2026.



📸: Leonardo Lugo | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/BQEN36huI3 — El Universal (@El_Universal_Mx) June 6, 2026

*Con información de Leonardo Lugo y Nara Muñoz

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