Christian Martinoli y Luis García celebran el Día de San Valentín declarándose su amor

La dupla más querida de las narraciones del futbol mexicano, Christian Martinoli y Luis García, se declaró su amor a los cuatro vientos.

Ambos narradores, quienes han consolidado su hegemonía en las preferencias de la afición gracias a su estilo irreverente, crítico y lleno de humor ácido, se han convertido en la opción predilecta en TV Azteca para narrar partidos de la Liga MX, especialmente los "Viernes Botaneros", así como en coberturas de la Selección Mexicana.

Su podcast "Farsantes con Gloria" en YouTube rompe récords de audiencia con programas que capturan la esencia del futbol nacional. Su autenticidad, al combinar pasión con opiniones directas y críticas sin rodeos, ha causado bastante revuelo entre los fanáticos del balompié y supera a otras transmisiones.

A pesar de las recientes ausencias de Martinoli por temas de salud durante el Clausura 2026 y algunos amistosos del Tri, que generaron preocupación y rumores entre los fans, la dupla mantiene su lugar privilegiado en el corazón de la afición.

¿Por qué motivo Christian Martinoli y Luis García se declararon su amor incondicional?

Ambos comentaristas aparecieron en un video compartido en las redes sociales donde en unos segundos se declararon su amor incondicional en un momento emotivo y romántico que quedó perfecto para celebrar el 14 de febrero.

El breve video, compartido en redes sociales y que dura apenas unos segundos, se ve a Martinoli sentado en un sillón mientras observa la foto de una persona, al parecer el 'Doctor García' cuando suena el timbre de la puerta.

Al abrir, se encuentra con Luis García, quien porta en la mano un ramo de flores.

"Te amo", expresa el 'Doctor García'. Martinoli responde de inmediato: "Yo también", para después fundirse en un cariñoso abrazo que sella el momento.

Es tu momento de declararle tu amor a esa persona… 😍@martinolimx y @GarciaPosti 🫂 pic.twitter.com/e2yhyBEyT1 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 14, 2026

El clip lleva la frase: "Es tu momento de declararle tu amor a esa persona… @martinolimx y @GarciaPosti", se lee en la publicación para invitar al público a sumarse a la celebración con motivo del Día del Amor y la Amistad, este 14 de febrero.