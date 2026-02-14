Antonio Mohamed rompió el silencio sobre su posible salida del Toluca

Este viernes el Toluca venció (1-0) a los Xolos de Tijuana en el estadio Nemesio Diez y logró tres puntos que lo mantienen en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Los dirigidos por Antonio Mohamed se mantienen en la búsqueda del tricampeonato en este Clausura 2026 y además, con la tranquilidad de que el Turco no los abandonará.

Así lo dejó en claro el propio Mohamed en conferencia de prensa al terminar el partido, al ser cuestionado sobre los rumores que indicaban una posible salida del estratega argentino.

"Tengo un contrato hasta 2027, con la posibilidad de salir en junio, y de ser así, sería solamente para descansar. Yo no dejaría a Toluca para ir a otro equipo. Estoy muy comprometido con este proyecto”, declaró Mohamed.

Al Turco se lo ha relacionado con el Boca Juniors de Argentina, ya que desde hace varios años ha sido uno de los candidatos a tomar las riendas de los xeneizes entre sus cambios de director técnico.

“Para cualquier tipo de especulación, yo no me voy a prestar para cualquier cosa. Si me voy de Toluca es para descansar. Y si sigo acá, muy contento, no voy a cambiar este proyecto por ningún otro proyecto. Solamente lo cambiaría por descansar, si es que lo decido hacer”, agregó.

Además, el Turco destacó la relación con los jugadores, directiva y afición del Toluca.

