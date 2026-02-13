Más Información

Resultado Liga MX: Toluca conserva su invicto y derrota a Tijuana

México brilla en la Copa del Mundo de Natación Artística; conquista un oro y dos platas

Pumas conserva su invicto y se lleva los mejores MEMES; tras ganarle a Puebla

Resultado Liga MX: Pumas viene de atrás y vence al Puebla para mantener su invicto

Liga MX: Toluca vs Tijuana – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

En "El Infierno”, los celebraron sus 109 años de historia con una victoria (1-0) ante los Xolos de Tijuana. Un duelo que inició con dos equipos invictos y que terminó con la caída de la escuadra fronteriza.

Aún con dos goles anulados, los escarlatas se apropiaron del triunfo gracias a que Paulinho (22') remató dentro del área. La ilusión por un segundo tanto acompañó al futbolista portugués en distintos momentos del partido, sin embargo, no pudo concretarlo.

La victoria le permitió a los Diablos Rojos conservar su invicto, a la par de Pumas y Chivas. Hasta el primer día en la Jornada 6 del Clausura 2026, solo tres equipos guardan este carácter.

De momento, los dirigidos por Antonio Mohamed ocupan el tercer lugar de la tabla general del torneo. Mientras que, en contraste, los Xolos de Tijuana descendieron hasta el décimo puesto.

En la próxima fecha, Toluca se enfrentará a los Rayos de Necaxa, a la par que Tijuana jugará contra los Cañoneros de Mazatlán.

Toluca celebra 109 años de historia con una victoria ante Tijuana - Foto: Imago7
Toluca celebra 109 años de historia con una victoria ante Tijuana - Foto: Imago7

