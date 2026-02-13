Resultado Liga MX: Toluca conserva su invicto y derrota a Tijuana

En "El Infierno”, los Diablos Rojos de Toluca celebraron sus 109 años de historia con una victoria (1-0) ante los Xolos de Tijuana. Un duelo que inició con dos equipos invictos y que terminó con la caída de la escuadra fronteriza.

Aún con dos goles anulados, los escarlatas se apropiaron del triunfo gracias a que Paulinho (22') remató dentro del área. La ilusión por un segundo tanto acompañó al futbolista portugués en distintos momentos del partido, sin embargo, no pudo concretarlo.

La victoria le permitió a los Diablos Rojos conservar su invicto, a la par de Pumas y Chivas. Hasta el primer día en la Jornada 6 del Clausura 2026, solo tres equipos guardan este carácter.

De momento, los dirigidos por Antonio Mohamed ocupan el tercer lugar de la tabla general del torneo. Mientras que, en contraste, los Xolos de Tijuana descendieron hasta el décimo puesto.

En la próxima fecha, Toluca se enfrentará a los Rayos de Necaxa, a la par que Tijuana jugará contra los Cañoneros de Mazatlán.

