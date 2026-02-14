América visita el Estadio Akron con la misión de terminar el paso perfecto de las Chivas y de paso alcanzar su victoria número 100 en Clásicos Nacionales.

El Guadalajara, líder del torneo Clausura 2026 con 15 puntos de 15 posibles, recibe su primera gran prueba en el certamen. Un rival de nivel más elevado a los que enfrentó en las primeras cinco fechas.

Ambos con bajas sensibles encararán el Clásico de México: los de Coapa no tendrán a su 10, al habilidoso y determinante Alejandro Zendejas, mientras que el Rebaño no contará sin su bastión en el medio campo, Luis Romo.

Con las victorias en partidos amistosos, las Águilas podrían llegar a la centena de triunfos en contra del acérrimo rival, en caso de conseguir los tres puntos esta noche en la Perla Tapatía.

Los 11 de Chivas y América para el Clásico de México

Con estas alineaciones se disputará el Clásico Nacional entre América y el Guadalajara en el estadio Akron.

Alineación de las Chivas: Raúl Rangel, Richard Ledezma, José Castillo, Diego Campillo, Bryan González, Rubén González, Omar Govea, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Armando González.

Alineación del América: Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Brian Rodríguez, Isaías Violante, Henry Martín y Víctor Dávila.