El pleno del Senado aprobó el dictamen que autoriza al Banco de México acuñar tres monedas conmemorativas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, que contendrán símbolos mayas y aztecas, además de la justa mundialista.

A menos de cuatro meses que inicie la justa mundialista, se aprobó por unanimidad con 94 votos la solicitud realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que de inmediato se inicien la labor para acuñar las monedas que tendrán las siguientes características.

Moneda de oro puro conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un valor nominal de $25.00 (Veinticinco pesos 00/100 M.N.).

Moneda de plata pura conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un valor nominal de $10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.).

Moneda bimetálica conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un valor nominal de $20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.).

Néstor Camarillo Medina, senador por Movimiento Ciudadano, expuso en tribuna que estas monedas son una herramienta para nuestra economía e indicó que la derrama económica que dejará la Copa del Mundo para México y destaca que estas monedas son una forma de capitalizar este gran momento de nuestro país.

Por último, de acuerdo con el dictamen que fue turnado al Ejecutivo Federal, le corresponderá al Banco de México la titularidad de todos los derechos patrimoniales de autor y cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual derivados de los diseños y de la acuñación de estas monedas.

En los argumentos del dictamen, se señala que la acuñación de monedas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, como el Mundial de la FIFA 2026, es un referente que ha motivado a México a emitir monedas que ostentan en sus reversos imágenes alusivas tanto al futbol como a elementos particulares de las civilizaciones maya y azteca, entre otros aspectos.