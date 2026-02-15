Más Información

Álvaro Morales sale en defensa de Efraín Juárez: “Deben hincarse para pedirle perdón”

Álvaro Morales sale en defensa de Efraín Juárez: “Deben hincarse para pedirle perdón”

David Faitelson pide a Chivas en el Mundial 2026: "La selección no alcanza ese nivel"

David Faitelson pide a Chivas en el Mundial 2026: "La selección no alcanza ese nivel"

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026 al terminar la jornada 6

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026 al terminar la jornada 6

Resultado Liga MX: Mazatlán consigue su primera victoria del torneo frente a Santos Laguna

Resultado Liga MX: Mazatlán consigue su primera victoria del torneo frente a Santos Laguna

Cruz Azul derrota a Tigres y le arrebata el subliderato del Clausura 2026 a Pumas

Cruz Azul derrota a Tigres y le arrebata el subliderato del Clausura 2026 a Pumas

La noche del 14 de febrero fue emocionante, pues lograron derrotar 1-0 al América en el Clásico Nacional y así llegar a seis duelos ganados de forma consecutiva en el Clausura 2026 para mantenerse como líderes del torneo.

El cuadro rojiblanco vive su mejor momento, algo que no sucedía hace algunos años. Con seis victorias, 18 puntos y el liderato de la competencia, se coloca como un gran contendiente para el título.

Al ser un equipo conformado por futbolistas mexicanos, se convierten en una gran alternativa para Javier Aguirre a la hora de armar sus convocatorias. Prueba de ello fue lo sucedido en el mes de enero, cuando un total de siete convocados.

Lee también

Armando González le marcó al América Foto: Imago7
Armando González le marcó al América Foto: Imago7

¿Qué dijo David Faitelson sobre la Selección Mexicana y las Chivas?

Ante el estupendo nivel del Rebaño, David Faitelson lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales, dejando en claro que, actualmente, las Chivas juegan mejor que la Selección Mexicana.

"Chivas está para “vestirlo de verde” y mandarlo a la cancha el 11 de junio… La selección mexicana no alcanza ese nivel de juego…", escribió el comentarista de TUDN en sus redes sociales.

Lee también

De momento, se espera que, por lo menos, cuatro futbolistas de Chivas estén en la próxima Copa del Mundo: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando 'Hormiga' González, aunque Milito podría perder más piezas, en caso de que otros futbolistas sean llamados por Aguirre.

El Guadalajara está al acecho de su marca implementada en el torneo Bicentario 2010, cuando lograron ganar sus primeros ocho duelos.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS