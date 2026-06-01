El año pasado la compra de vehículos por empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos creció 24%, a un total de 68 mil 279 unidades, según cifras de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe).

Para este año se estima un crecimiento de hasta 12%, ya que el arrendamiento le permite a empresas o particulares conformar una flota de vehículos sin descapitalizarse al comprarla.

Mauricio Medina, director general de TIP México, uno de los mayores operadores de flotillas en el país, dijo que este año, el segmento de logística y distribución de mercancías de última milla sigue creciendo debido al auge del comercio electrónico.

Mientras que el segmento de alimentos, bebidas y tiendas de autoservicio, por la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, también está demandando mayor número de flotillas.

Los otros segmentos con crecimiento más moderado, pero con demanda constante son: productos farmacéuticos, servicios especializados y telecomunicaciones para la implementación de infraestructura de fibra óptica.

“La economía no está creciendo, pero si vemos el dato específico de la venta de autos, en el primer cuatrimestre creció 5.8%, por lo que sí está creciendo la venta de autos a diferencia de la economía en general.

“La entrada de marcas chinas a un precio competitivo está empujando las ventas”, afirmó Medina.

Por otro lado, la venta de camiones, tractocamiones y cajas para camión se ha visto afectada con caídas de 30% y 35%, y el año pasado, la venta de camiones pesados cayó 35%, agregó.

“La renovación de flota de transporte de carga se está aletargando y está retrasándose porque la inversión privada ha bajado. La confianza de algunos transportistas ha bajado.

“Es un segmento muy sensible a la economía y tenemos esquemas donde capitalizamos a la empresa, les damos flexibilidad de plazos y también tenemos factoraje”, apuntó.

Para los transportistas, arrendar una flota de camiones, les permite distribuir productos de clientes por el tiempo que sea necesario sin que tengan que comprar una flotilla.

TIP estima incrementar en 8% su flota este año, que actualmente es de 40 mil unidades.

El arrendamiento de vehículos no solo es para empresas, también puede utilizarse por personas físicas como doctores o abogados con una actividad empresarial donde utilizan mucho un vehículo.

El año pasado, las marcas de autos que más se adquirieron por parte de empresas de arrendamiento fueron Nissan, Stellantis, General Motors, Ford, KIA, Volkswagen y Mitsubishi.

Mientras que para el segmento de carga, las marcas más adquiridas para la utilizarse como flotillas de arrendamiento fueron Isuzu, International, Hino, Foton y Freightliner.