De Marilyn Monroe se puede decir de todo en el mundo del cine: fue la “rubia torpe” de películas, pero también la actriz dominante de los 50 con más de 200 millones de dólares recaudados en taquilla, que para entonces era una maravilla.

Si bien hizo mayoritariamente comedias, consideradas por muchos como un género menor, eso le dio el poder para fundar su propia casa productora.

¿Algo más? Bueno, basta ver su lista de directores y ninguno, dado su carácter y trayectoria, habría aceptado estar con alguien sin talento: John Huston (El tesoro de la Sierra Madre) la tuvo en el western Los inadaptados, al lado del difícil Clark Gable; Billy Wilder (El ocaso de una vida) la coordinó en La comezón del séptimo año; Howard Hawks (Al borde del abismo) en Los caballeros las prefieren rubias, y Laurence Olivier (Hamlet) en El príncipe y la corista.

Nunca estuvo nominada al Oscar, pero sí al BAFTA inglés; además obtuvo tres Globos de Oro, uno de ellos por la minimizada Una Eva y dos Adanes.

“Creó una imagen, por más que los estudios le hayan dicho; se apropió de esa imagen, una combinación de inocencia, sensualidad y vulnerabilidad, pero de manera inteligente”, dice el crítico de cine Silvestre López Portillo.

“La quieren hacer ver como una rubia tonta, pero en la vida real no se dejaba, llegó a elegir sus guiones y a enfrentar un sistema de estudio”, argumenta.

Para Ana Villarín, también crítica, no hay duda de que Marilyn es un ícono fílmico, que también ha impactado popularmente.

“Hasta quien no ha visto sus películas sabe quién es ella. Es su propio arquetipo y lo vemos con muchas mujeres que la intentan emular, como Sabrina Carpenter en su look”, considera.

“Su impacto en el cine es quizá más complejo porque justo por la época en que vivió, no pudo ser la actriz que quizá pudo ser; tenía un buen timing para la comedia, cosa que no es fácil, tomó clases de actuación y muchos hablan de cómo era. Pero seguimos hablando de ella 100 años después de su nacimiento, quién puede lograr eso“, destaca Villarín.

Para nada tonta

López Portillo reflexiona que en los papeles de “rubia tonta” Marilyn siempre buscó algo más allá y eso lo percibe bien el público.

“Parece ingenua, interesada, pero perfectamente funciona porque en realidad sabe qué es lo que quiere mientras los hombres (personajes) la subestiman. No sé qué tanto podrían hacerse esas películas ahora, pero a ella hay que ponderarla de acuerdo a su época y que pues ha traspasado ya más de medio siglo”, expresa.

Durante su carrera Marilyn, quien falleció a los 36 años de edad, filmó más de 20 películas. Algunas olvidables, comenta Villarín, pero cuatro potentes que todos ubican, precisamente como Los caballeros las prefieren rubias, en la que la actriz interpreta a una corista perseguida por un detective privado.

En esa película es icónica la secuencia de un número musical con el personaje de Marylin bajando en las escaleras enfundada en un vestido rosado y rodeada de hombres, que tres décadas después (en los 80) emuló Madonna en el video de “Material girl”.

“Pudo destacar entre los actorazos que trabajaban en la época, su legado desafortunadamente siempre estuvo manchado por su vida personal, aunque eso no es su culpa, sino un reflejo de la cultura. Y justo esos escándalos (de drogas y presuntas relaciones amorosas con los Kennedy) no le permitieron trascender aún más, murió muy joven cuando tenía un futuro muy prometedor”, señala Villarín.

La especialista considera que la imagen habitada por Marilyn le jugó en parte en contra, pues el público la comenzó a ver como un ser unidimensional.

“No la dejaron ser humana, pero eso le pasa a los personajes de este calibre tan poderoso. Por algo seguimos hablando de ella, por algo la gente se disfraza de ella en Halloween al día hoy. Si a alguien le gusta el cine y de esa época, debe tener un espacio y pedestal para ella”.

La vida de Monroe ha sido llevada tanto al cine como a la tv. En la serie homónima (2002) con Pipper Montgomery; en Marilyn (2012) con Michelle Williams y en Blonde (2022) con Ana de Armas.

Y para celebrar sus 100 años, la Academia de Hollywood inaugura en su museo en Los Ángeles una exposición para recordarla.