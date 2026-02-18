Este viernes comienza la actividad de la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y a los cuatro grandes los transmitirán por televisión abierta, debido al gran atractivo de cada partido.

El América, después de caer en el Clásico Nacional contra las Chivas, buscará "quién se las pague" y en este caso, la posible víctima es la Franja del Puebla, que recibirá a las Águilas en el estadio Cuauhtémoc.

Un día después, el Rebaño tendrá su segundo clásico consecutivo, ya que tendrá que visitar al Cruz Azul en el estadio Cuauhtémoc. Aquí, el equipo dirigido por Gabriel Milito buscará su séptima victoria consecutiva para firmar un arranque histórico.

Finalmente, el domingo, los Pumas de Efraín Juárez reciben en el estadio Olímpico Universitario a los Rayados de Monterrey de Domenec Torrent. Ambos técnicos tienen presión por parte de sus aficiones, por lo que una derrota este fin de semana podría poner en la cuerda floja sus futuros en los respectivos equipos.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan los días, horarios y canales para ver EN VIVO cada partido de los cuatro grandes.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO A LOS CUATRO GRANDES ESTA JORNADA 7?

Viernes 20 de febrero

Puebla vs América

Hora: 21:06 horas

Transmisión: TV Azteca

Sábado 21 de febrero

Cruz Azul vs Chivas

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 5 y TUDN

Domingo 22 de febrero

Pumas vs Monterrey

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5 y TUDN

