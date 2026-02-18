Justino Compeán se suma a los expresidentes de la FMF reconocidos por el Comité Ejecutivo

Ante sus familiares, amigos y destacadas personalidades del ámbito empresarial y deportivo, el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol rindió un emotivo homenaje al expresidente Justino Compeán, por su contribución decisiva al crecimiento institucional y deportivo del futbol mexicano durante su gestión al frente de la FMF de 2006 a 2015.

Justino estuvo acompañado por sus hijos Roberto, Caroline, Justino y Carla, así como por sus nietos Nicolás, Mariana, Daniela, Paulina e Isabella. Entre sus amigos e invitados especiales estuvieron Emilio Azcárraga, dueño de Club América; Joaquín Balcárcel, Consejero Propietario de Grupo Ollamani; Gustavo Guzmán, Gerente General de Azteca Telecom; Alejandro Haro Lebrija, expresidente del Estadio Banorte; Ricardo Pérez Teuffer, Vicepresidente Corporativo de Comercialización de Grupo Televisa; Raúl Arias, Director Técnico; y Miguel Loret de Mola, Fundador y CEO de Smart Sponsorship Evolution, entre otros.

El homenaje consistió en la develación de su retrato oficial como expresidente de la FMF, la entrega de una réplica conmemorativa, un jersey de la Selección Nacional y una fotografía institucional que evocó los momentos más representativos de su gestión al frente del organismo.

“Fueron nueve años como presidente y el décimo como presidente honorario de la FIFA. Me llena de orgullo haber sido reconocido por la Federación Mexicana de Futbol por el trabajo de diez años. Además de mi familia, que es lo más importante que tengo, invité a todos los que me ayudaron a subir esa difícil escalera”, expresó emocionado Compeán.

Por su parte, el Comisionado Mikel Arriola destacó la trascendencia de su administración:

“Justino es el segundo expresidente con mayor permanencia al frente de la Federación Mexicana de Futbol. Esa continuidad no fue casualidad: fue el resultado de su liderazgo firme, su capacidad de construir consensos y la estabilidad que supo darle a nuestra institución. Entendió que, para competir en la cancha, primero había que ordenar la casa. Impulsó el gobierno corporativo, profesionalizó áreas clave y consolidó las finanzas de la Federación”.

Al evento asistieron los miembros del Comité Ejecutivo de la FMF: Ivar Sisniega, Iñigo Riestra, Fran Iturbide, Luis Palma, Mariana Gutiérrez, Miguel Ángel Diez, José Escobedo, José Vázquez y José Antonio Huiza.