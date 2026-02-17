Nicolás Ibáñez ya es de Cruz Azul; “era el momento justo” para llegar a la Máquina

Nicolás Ibáñez ya es oficialmente jugador de Cruz Azul. La Máquina lo presentó como su tercer refuerzo para el Clausura 2026, en una apuesta clara por fortalecer la ofensiva. El delantero naturalizado mexicano llega motivado y con la idea fija de marcar diferencia desde el primer partido.

El atacante portará el dorsal 7 y firmó contrato por dos años, con opción a uno más según su rendimiento y logros alcanzados. La directiva confía en que su experiencia y olfato goleador sean claves en un torneo donde el margen de error es mínimo. En La Noria creen que su mejor versión está por venir.

El ex delantero de Tigres reconoció que siempre existió un interés mutuo. Ese “romance” tardó en concretarse, pero nunca desapareció. Hoy, con el acuerdo cerrado, asegura que no piensa dejar escapar esta oportunidad.

“El interés que tuvieron en mí y la confianza que me brindaron desde el primer momento. Se me habían acercado varios equipos para ver mi situación y poder contar conmigo, pero desde un primer momento le dije a mi representante que este era el momento de poder venir. Por la gran charla que tuvimos también con Iván Alonso, con Nicolás Larcamón, con el presidente, mostraron mucho interés en mí y me decidí rapidísimo. Y bueno, hoy estoy acá contento y muy feliz de este gran paso para mí”.

Ibáñez dejó claro que el tamaño del club fue determinante en su decisión. Sabe que llega a una institución que exige resultados inmediatos y títulos. Esa presión, lejos de intimidarlo, lo impulsa a dar un plus en cada entrenamiento y cada partido.

“Es una gran institución con un gran grupo de trabajo, me brindaron mucha confianza desde el primer momento que llegué, y bueno, estoy muy contento y muy feliz de estar acá”.

¡NICO ES AZUL! 🔵🚂



Nicolás Ibáñez ya fue presentado de manera oficial con Cruz Azul.



El tercer refuerzo para este Clausura 2026. pic.twitter.com/hK4zbOPsj5 — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 17, 2026

Cruz Azul siempre intentó ficharlo

No es la primera vez que Cruz Azul intentó ficharlo. Desde su etapa en Atlético San Luis hubo acercamientos que no prosperaron. Ahora, tras quedar fuera de planes con Guido Pizarro en Tigres, el delantero encontró el escenario ideal para relanzar su protagonismo en la Liga MX.

“Sí, justamente lo hablábamos con la empresa ahí, que desde que estaba en San Luis siempre como que estuvo ese sondeo, nunca se llegaba a dar. Y estoy convencido

y creo que fue el momento justo, un gran momento para mí también. Así que tenía que ser este el momento de darse y estoy muy contento y muy feliz de poder estar en este gran club que es de los más grandes de México”.

Finalmente, Ibáñez descartó que esta nueva etapa tenga tintes de revancha. No mira hacia atrás ni se detiene en lo que no fue. Escribir su propia historia, fue el mensaje que quiere escribir con la camiseta celeste y dejar huella en el futbol mexicano.

“No sé si revancha. Vengo a tratar de escribir mi historia, de poder seguir dejando mi nombre acá en el futbol mexicano y escribir con esta intención que es lo principal”.