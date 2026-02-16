Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 6?

Este domingo 15 de febrero, la Jornada 6 del del Clausura 2026 llegó a su fin con el triunfo (1-2) del Mazatlán sobre el Santos.

De esta manera, un tercio del actual torneo ya se fue, por lo que cada vez se vuelven más importantes cada uno de los partidos que se disputan semana a semana.

Tras la sexta fecha, las Chivas se mantienen en lo más alto de la tabla general, con 18 de 18 puntos posibles.

El Rebaño de Gabriel Milito no ha perdido ni un solo partido y está cerca de tener su mejor arranque en la historia.

El Cruz Azul le sigue de cerca los pasos con 13 unidades, por lo que su enfrentamiento de la siguiente jornada será todavía más interesante.

Los Pumas y el Toluca ocupan el tercer y el cuarto puesto de la clasificación, respectivamente, y se encuentran en la zona para jugar las vueltas en casa en la Liguilla.

Los lugares restantes de la Fiesta Grande los ocupan el Pachuca, el Monterrey, los Tigres y el Atlas de cara al inicio de la séptima fecha.

En cuanto al tema estadístico individual, la tabla de máximos goleadores también está bastante pareja, aunque hay un jugador que ocupa la cima en solitario.

En el segundo y tercer lugar de los máximos romperedes, también lo ocupan un solo futbolista.

La competencia está en el cuarto sitio, donde están empatados seis jugadores; mientras que, en el quinto, están igualados 22.

¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 6?

Joao Pedro | Atlético San Luis | Seis goles

Armando González | Chivas | Cinco goles

José Paradela | Cruz Azul | Cuatro goles

Facundo Almada | Mazatlán FC | Tres goles

Marcelo Flores | Tigres | Tres goles

Salomón Rondón | Pachuca | Tres goles

Julián Carranza | Necaxa | Tres goles

Juninho | Pumas | Tres goles

Lucas Di Yorio | Santos | Tres goles

Adalberto Carrasquilla | Pumas | Dos goles

Daniel Aguirre | Chivas | Dos goles

Diber Cambindo | León | Dos goles

Diego Lainez | Tigres | Dos goles

Édgar Guerra | Puebla | Dos goles

Fran Villalba | Santos | Dos goles

Germán Berterame | Monterrey | Dos goles

Iker Fimbres | Monterrey | Dos goles

Jhojan Julio | Querétaro | Dos goles

Jordan Carrillo | Pumas | Dos goles

Mateo Coronel | Querétaro | Dos goles

Oussam Idrissi | Pachuca | Dos goles

Paulinho | Toluca | Dos goles

Sergio Canales | Monterrey | Dos goles

Tomás Badaloni | Necaxa | Dos goles

Ángel Correa | Tigres | Dos goles

Arturo González | Atlas | Dos goles

Helinho | Toluca | Dos goles

Kevin Castañeda | Tijuana | Dos goles

Óscar Estupiñán | FC Juárez | Dos goles

Robert Morales | Pumas | Dos goles

Uros Djurdjevic | Monterrey | Dos goles