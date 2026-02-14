El de siempre tuvo que aparecer al rescate, con una definición poco inusual, pero igual de valiosa.

Con solitaria anotación de Sergio Canales (23'), el Monterrey derrotó (1-0) al León y sumó tres puntos más que valiosos en el estadio BBVA.

Importante victoria para los Rayados, quienes escalan hasta la quinta posición de la tabla general. Ya están en zona de Liguilla y ahí es donde deben permanecer.

El equipo de Domenec Torrent hizo lo necesario para imponerse a la Fiera; incluso, pudo haber ganado de manera más holgada.

En los últimos minutos, Lucas Ocampos amplió el marcador, pero el VAR intervino para anular el gol por un fuera de juego.

A lo largo de los 90 minutos, la Pandilla fue mejor, tuvo más ocasiones de gol y nunca puso en predicamento su ventaja.

Aunque, todavía mejorar en el tema de la contundencia. Al frente, necesita ser más certero para aprovechar todas las oportunidades de peligro que genera; Sergio Canales, consciente de eso, no desperdició la acción que tuvo para marcar.

El elegante futbolista español apareció solo dentro del área esmeralda y remató de cabeza para abrir el marcador.

El ex del Real Betis agradeció el espectacular centro que le puso Luca Orellano. En este Día de San Valentín, el argentino le regaló un auténtico bombón a su compañero.

El Monterrey fue superior al León y, merecidamente, se quedó con el triunfo y los tres puntos en casa. Ahora, debe pensar en cómo romper el invicto de los Pumas en la siguiente jornada.