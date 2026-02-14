En el Atlético San Luis, eran conscientes de que Clásico de la 57 lo tenían que “ganar como sea”. Cumplieron con creces.

Consiguieron una victoria (3-0) más que importante sobre el Querétaro en el estadio Libertad Financiera. Tres puntos que les permiten acercarse a la zona de la Liguilla.

El equipo de Guillermo Abascal tardó en imponer condiciones, pero, cuando lo logró, borró a los Gallos Blancos por completo.

Gracias a Joao Pedro, quien no se cansa de anotar y que volvió a tomar una ventaja importante en la tabla de máximos goleador del Clausura 2026, los locales se fueron al frente en el marcador en el minuto 39 de la primera mitad.

Después del descanso, el Atlético San Luis salió volcado al frente, con el objetivo de aprovechar el momento que vivía y ampliar su ventaja. Lo consiguió.

Jesús Medica, con una gran definición, no desperdició la oportunidad de estar solo dentro del área rival y consiguió el segundo gol potosino.

El conjunto queretano no encontraba la solución a los problemas y nunca fue capaz de acercarse a la portería de Andrés Sánchez. No logró generar ningún tipo de peligro.

El conjunto tunero se sentía cómodo con la ventaja, pero seguía buscando ampliarla, consiente de que las anotaciones serán claves más adelante.

Hasta que, para sellar el resultado, apareció Miguel García con el tercer y último tanto. Cerró el encuentro en el minuto 82.

A pesar de que el duelo parecía más parejo a priori, el Clásico de la 57 sólo tuvo un protagonista. El triunfo fue más que merecido para el Atlético San Luis.

Los tres puntos le permiten a la escuadra de Guillermo Abascal escalar, hasta la decimoprimera posición de la tabla, acercándose, peligrosamente, a la zona de Liguilla.

Por su parte, el Querétaro descendió en la clasificación y se encuentra cerca del fondo. Pésimo resultado en esta sexta jornada.