Pachuca le ganó con autoridad (3-1) al Atlas en el Estadio Hidalgo en la Jornada 6 del Clausura 2026 y, con este resultado suman tres victorias en lo que va del torneo.

El cuadro hidalguense arrancó más cómodo dentro del campo, prueba de ello fue encontrar el gol dentro de los primeros 20 minutos de juego.

Camilo Vargas se equivocó con su despeje, el cual le cayó a Rivera, quien inmediatamente conectó con Oussama Idrissi, el marroquí no lo dudó ni un segundo y sacó un violento disparo de pierna derecha desde fuera del área que se coló al fondo del arco del portero colombiano.

Sergio Hernández intentó descontar por parte del Atlas con un gran desborde por la pradera izquierda, pero a la hora de disparar se encontró con la humanidad de Carlos Moreno.

🇲🇦Idrissi aprovecha la salida de 🇨🇴Camilo Vargas y pone el primero del sábado contra 🦊Atlas.#LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/12sCcFFPIg — FOX (@somos_FOX) February 14, 2026

Idrissi volvió a ser factor para el segundo tanto de Pachuca. En el 40', el habilidoso extremo encaró a Ferrareis, lo amagó en dos ocasiones, para después servir un gran centro de pierna izquierda que fue rematado por Brian García.

En la segunda parte, el Atlas salió con otra cara, estaban dispuestos a recortar la distancia y ponerle sazón al encuentro. El cuadro rojinegro sí arrancó de mejor manera e incluso estuvo cerca de anotar al minuto 55.

Alfonso González remató de cabeza dentro del área, luego de haber llegado de sorpresa. El gran contacto de 'Ponchito' se estrelló en el travesaño de Moreno, que se sintió aliviado de no ver entrar el balón a su arco.

La insistencia de los Zorros tuvo sus frutos al minuto 60. El 'Mudo' Aguirre fue derrumbado en el área de los Tuzos, el árbitro señaló penalti y el encargado de anotarlo fue el propio González, quien con un gran temple definió desde los 11 pasos para el 2-1.

¡Penaaaal para 🦊Atlas!@Tuzos piden revisión, de momento es tiro de castigo para los Rojinegros.#LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/Qrj5OMaxCK — FOX (@somos_FOX) February 15, 2026

El momento de los rojinegros era positivo, pero recibieron un balde agua frío cuando cayó el tercero del equipo local.

Salomón Rondón recibió el esférico fuera del área, se acomodó el balón a la izquierda y sacó un pincel para dibujar un gran gol con su pierna menos hábil y darle el triunfo a su equipo en el minuto 67.