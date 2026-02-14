En un partido ríspido, el Necaxa logró conseguir la victoria (1-2) sobre el FC Juárez durante los últimos minutos del duelo que, por lapsos, fue muy intermitente.

Ambos equipos llegaban a este duelo con la urgencia de poder conseguir los tres puntos, pero en los primeros minutos parecía que ninguno quería adelantarse en el marcador.

Aunque sí se registraron un par de llegadas, la gran mayoría del juego fue trabado. José Luis Rodríguez tuvo la primera acción para los fronterizos, cuando probó su suerte, pero Unsain mandó el disparo a tiro de esquina.

Uno de las grandes figuras del encuentro fue Ezequiel Unsain, portero del Necaxa, quien mostraba sus grandes cualidades bajo los tres palos cada que era exigido por la ofensiva local.

Durante esa primera parte, cada escuadra tuvo alguna de peligro, pero no fueron capitalizadas por ninguna de las ofensivas. Parecía que la primera parte se quedaba sin goles, pero los últimos minutos fueron frenéticos y dejaron las mejores acciones.

Para el minuto 39, Denzell García protagonizó una estupenda jugada en la banda izquierda, la cual finalizó con un centro raso de izquierda para Ricardinho que empujó el balón al fondo de la red para darle la ventaja a Juárez.

La respuesta de los Rayos fue inmediata. Al 43, Israel Tello alzó la vista y mandó un centro preciso al área de los fronterizos, donde terminó encontrando a Julián Carranza. El argentino remató de cabeza para hacer su tercer tanto en el torneo y empatar el encuentro.

Con ese final de los primeros 45 minutos, se esperaba que la segunda mitad arrancará con la misma intensidad, pero eso no pasó.

La segunda mitad parecía una repetición de la primera. Ambos equipos probaron suerte sin encontrarla.

Y, como sucedió en el primer tiempo, la emoción se volvió a hacer presente en los últimos suspiros del juego. Al 87, los Rayos organizaron un electrizante contragolpe, que terminó con la agónica anotación de Javier Ruiz.