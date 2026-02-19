Estadio Universitario recibe a la FIFA; sería sede de entrenamiento en el Mundial de 2026

Una comitiva de la FIFA se presentó al Estadio Universitario de Nuevo León, hogar de los Tigres de la Liga MX, para revisar las instalaciones del inmueble y saber si está en condiciones de albergar los entrenamientos de algún equipo que participe en el Mundial de 2026.

Aún no se ha dado a conocer el país que ocuparía el inmueble. Sin embargo, de acuerdo a reportes de ESPN, podría ser el representativo de Japón, quien tendría su base en la Sultana del Norte.

El equipo nipón enfrentará a Túnez en el estadio de los Rayados del Monterrey el próximo 20 de junio, en duelo correspondiente al Grupo F de la Copa del Mundo.

Hasta el momento, la directiva de Tigres no ha dado a conocer si habrá alguna selección entrenando durante la justa mundialista. Y aún se espera que la FIFA dé el visto bueno para que el también conocido como "Volcán" pueda ser utilizado en la justa cuatrianual.

Además del Túnez-Japón, en Monterrey se medirán Ucrania, Suecia, Polonia o Albania ante Túnez. A la par, Sudáfrica se enfrentará ante Corea del Sur, sumado a un encuentro extra entre el primer equipo del Grupo F y el segundo país del Grupo C.

Éstas son las fechas de los partidos que se jugarán en el Estadio Monterrey

Domingo, 14 de junio

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez - Fase de Grupos - Grupo F.

Sábado, 20 de junio

Túnez vs Japón – Fase de Grupos - Grupo F.

Miércoles, 24 de junio

Sudáfrica vs República de Corea - Fase de Grupos - Grupo A.

Lunes, 29 de junio

1º Grupo F v 2º Grupo C - Dieciseisavos de final.

