Gianni Infantino asegura que "no hay lugar para el racismo" en el futbol, tras escándalo con Vinícius Jr

Este martes durante el partido de ida de los playoffs de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, el futbolista brasileño Vinícius Júnior denunció insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni, un hecho que provocó la indignación de muchísima gente, incluido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien se expresó hoy al respecto.

"Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF. No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables", compartió la FIFA en un comunicado.

"En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes. Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación", mencionan.

"La FIFA y el futbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!", concluye el informe de Infantino.

Por ahora, no se ha anunciado ninguna sanción contra Prestianni ni contra el Benfica.

