Gianluca Prestianni asegura que "en ningún momento dirigí insultos racistas a Vinícius"

Este martes, durante el triunfo del Real Madrid ante el Benfica (1-0) en la ida de los playoffs de la Champions League, el futbolista brasileño Vinícius Jr. denunció insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni, quien rompió el silencio con un comunicado en redes sociales para negar las acusaciones en su contra.

Con una historia de Instagram donde presume una foto junto al astro brasileño en la Champions League, el futbolista argentino compartió su descargo y su versión de los hechos.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado", escribió Prestianni.

"Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", agregó.

El escándalo se llevó a cabo después de que Vini anotara el gol del triunfo merengue. Antes de que se reanudara el encuentro, Prestianni le habría dicho "mono" cinco veces al brasileño, quien acusó la situación con el árbitro, quien activó el protocolo antiracismo que detuvo las acciones por 10 minutos.

MOURINHO "DEFIENDE" A PRESTIANNI POR SUPUESTOS INSULTOS RACISTAS

Al terminar el partido, el director técnico del Benfica, José Mourinho, habló sobre el incidente entre su jugador y el goleador del Madrid y reveló que ni asegura que Prestianni sea un santo, ni que Vinícius tenga la razón.

"He hablado con Vini y me dice una cosa, Prestianni me dice otra. Yo podría ser rojo y decir que sólo creo en Prestianni, pero he querido ser equilibrado y decir que en este mundo del futbol y en las cosas que pasan en la cancha, yo intento ser equilibrado y no quiero decir que Vini es mentiroso y que Prestianni es un chico increíble, no he querido decir eso ni lo quiero decir. Lo único que digo es que pasa en tantos estadios, siempre con lo mismo, yo a Vini le he dicho, tú marcas un gol de otro mundo, ¿por qué celebras así, por qué no celebras como celebraba Di Stéfano, Pelé, Eusébio, por qué no celebras un gol sólo con la alegría de ser un jugador de otro mundo?", confesó Mourinho.