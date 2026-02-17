La Confederación Brasileña de Futbol se solidariza con Vinícius Júnior tras denuncia de nuevo episodio de racismo

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) expresó este martes su apoyo al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior, que denunció haber sido víctima de un insulto racista del argentino Gianluca Prestianni en el partido con el Benfica por octavos de final de la Champions League.

La entidad calificó el racismo como "un crimen inaceptable" que no debe existir en el futbol ni en ningún lugar.

En un comunicado, la CBF destacó la actitud del jugador al activar el protocolo antirracista en pleno encuentro, considerándola un ejemplo de "coraje y dignidad".

"Vini, no estás solo. Tenemos orgullo de ti y seguiremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación", señala la nota.

El incidente ocurrió minutos después de que Vinícius abriera el marcador con una jugada individual, cuando el brasileño denunció al árbitro que Prestianni le había lanzado un insulto racista con la boca cubierta por la camiseta.

El partido se detuvo durante siete minutos para aplicar el protocolo antes de reanudarse.

Tras el encuentro, Vinícius escribió en redes sociales que "los racistas son cobardes" y lamentó que este tipo de episodios se repitan en su carrera y en su vida personal.

