Luis García, García Aspe y Hermosillo aconsejan a Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo

Los Cuartos de Final, el objetivo de México en la Copa del Mundo

Liga MX: Estos son los partidos de la jornada 7 que se transmitirán por televisión abierta

Nicolás Ibáñez ya es de Cruz Azul; “era el momento justo” para llegar a la Máquina

Kylian Mbappé defiende a Vinícius y pide que Prestianni no vuelva a jugar la Champions League "por racista"

La cuenta regresiva para la avanza con intensidad y México se prepara para ser protagonista desde el primer día. Sin embargo, a escasos meses de inaugurar el certamen, las dudas en ciertas posiciones del Tricolor han encendido el debate entre aficionados y especialistas.

Ante este panorama, tres referentes históricos del futbol mexicano —Luis García, Alberto García Aspe y Carlos Hermosillo— alzaron la voz para aconsejar a .

Los tres coincidieron en que el ataque debe tener como líder a Raúl Jiménez, acompañado por Santiago Giménez y el joven Armando González, una apuesta que busca devolver confianza y gol al equipo nacional.

"Yo soy mucho de los jugadores nacidos en México. Sé que están Julián Quiñones y Germán Berterame, pero prefiero a Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Armando González", expresó Hermosillo, comentario que recibió el respaldo de sus compañeros.

Por su parte, García, comentarista de TV Azteca, pidió que en el duelo ante Portugal Aguirre presente un equipo más cercano al que se usará en el Mundial. Recalcó que México no debería tener problemas para imponerse al conjunto africano.

"Uno supondría que ante Portugal debería lanzarse al campo con un once lo más parecido al que enfrentará a Sudáfrica. Algo tiene el Estadio Azteca, no sé cómo explicarlo, pero guarda sensaciones únicas que solo quienes jugamos allí conocemos. México ganará por varios goles", aseguró.

El exfutbolista del Atlético de Madrid añadió que ve al Tricolor alcanzando el quinto partido frente a Inglaterra, un escenario que calificó como especial: "Sería precioso que se enfrentara a Inglaterra en el Estadio Azteca en los octavos de final, sería épico".

