María Estela Parra narra lo difícil que es fabricar banderines para la NBA 

Es imposible visitar el United Center de Chicago y no admirar los banners de las leyendas de los Bulls que fueron inmortalizadas.

Ahí, en lo más alto del lugar, aparecen los apellidos y números de figuras como Michael Jordan, Scottie Pippen, Jerry Sloan, Bob Love y recientemente Derrick Rose.

Sin embargo, casi nadie imagina que —detrás de cada uno de ellos— hay meses de trabajo duro y dedicado.

María Estela Parra, la creadora de muchos de los banderines que se ven en dicho escenario y presumen la grandeza de una franquicia icónica dentro de la NBA, relata cómo es el proceso de elaboración.

Señala que, dependiendo del tamaño es la duración del trabajo, que puede alcanzar hasta los dos meses.

“Toma como unos dos meses más o menos, dependiendo. Como este banner [de Derrick Rose] me llevó como unos dos meses. Desde jalar material, ponerlo, poner parte por parte, aunque son dos, tres colores, cuesta más... Este tiene su manera de acomodarlo. Porque si se pone una cosa mal, como lo de los cuernos o los ojos [del toro], entonces ya nos fuimos mal por el camino”, señala la mexicana, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

No obstante, si bien se ganó mucho reconocimiento gracias a los Bulls de Chicago, María Estela relata que también ha hecho banderas y mantas para equipos como los Timberwolves de Minnesota y los Blackhawks de Chicago; estos últimos, dentro de la NHL.

“Hicimos uno de Minnesota, varios de Minnesota... Y también hice el banner de los 100 años de los Blackhawks de Chicago”, recuerda la nacida en Guadalajara, cuyo trabajo puede observarse en uno de los recintos deportivos más tradicionales en Estados Unidos.