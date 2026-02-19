Bordadora mexicana de los Chicago Bulls lamenta maltrato a los migrantes 

Más Información

La situación migratoria es complicada en Estados Unidos. Muchos mexicanos corren riesgos en el país, en busca de una mejor vida para los suyos. Varios de ellos han sido deportados durante los más recientes años.

María Estela Parra lamenta la situación que viven muchos de sus paisanos, pero señala que “Gracias a Dios, no nos ha pasado nada, pero lamentablemente mucha gente viene pasando muchos peligros... En malas condiciones que a veces viene la pobre gente. Ahorita, nosotros no hemos tenido problemas, porque pues sí veníamos ya con nuestros permisos y todo, pero pues sí es lamentable que otra gente no tenga la misma suerte”.

Finalmente, recordó cómo es que dejó México para comenzar una nueva vida del otro lado de la frontera norte, siendo Chicago su destino, donde —gracias a su trabajo— se volvería un personaje reconocido en la comunidad latina.

“Según nosotros, sólo íbamos un tiempo a North Hollywood, ahí en California. Pero luego la familia de mi esposo, que vive aquí en Chicago, nos invitó de vacaciones. Así es que de Mexicali a North Hollywood y de North Hollywood ya nos venimos para acá... Veníamos de vacaciones y las vacaciones ya se alargaron a 40 años”, rememoró, orgullosa del camino que ha recorrido para estar donde hoy se encuentra.

