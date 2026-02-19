Más Información

María Parra, bordadora mexicano agradece el cariño por su trabajo en la NBA

María Estela Parra narra lo difícil que es fabricar banderines para la NBA 

María Estela Parra, la mexicana que borda la historia de los Chicago Bulls

Bordadora mexicana de los Chicago Bulls lamenta maltrato a los migrantes 

México se corona en el Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 con el equipo femenil de velocidad

Mientras no podía contener las lágrimas en la duela del United Center, al ver cómo su número “1” era retirado con los Bulls de Chicago, en las gradas del recinto ocurría una escena igual de emotiva, una que se volvió viral en redes sociales.

Orgullosa, María Estela Parra veía a su creación ondear en lo más alto. Esa ceremonia ayudó a descubrir que una mexicana, en un pequeño taller alejado de los reflectores, es quien ha bordado con sus manos gran parte de la historia del equipo de la NBA.

“Fue algo muy bonito, porque no me esperaba todo esto. La reacción que tuve fue espontánea, porque mi nieta me sacó ahí —en el estadio— y fue una experiencia muy bonita”, relató María Estela, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Desde 1989, la costurera ha colaborado con una de las instituciones más importantes de la Liga. Ahora que —gracias al internet— se conoce su trabajo, no duda en presumirlo. Como era de esperarse, al que más cariño le guarda es al que realizó en 1994, el del entrañable “23” de Michael Jordan.

“Han sido tantos... No recuerdo cuál haya sido el primero, pero han sido varios. Tengo la foto de Michael Jordan. Sí, ese es el más emblemático, pero pues ahora ya es este [el de Derrick Rose], porque es el que ya me dio más y pude mostrar mi experiencia y trabajo de hacerlo casi sola”, agregó la oriunda de Guadalajara.

Eso sí, confesó que los Bulls jamás la han invitado a las ceremonias de retiro de número.

María Estela Parra, la mexicana que borda la historia de los Chicago Bulls - Foto: EFE
