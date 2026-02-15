Más Información

Álvaro Morales sale en defensa de Efraín Juárez: “Deben hincarse para pedirle perdón”

David Faitelson pide a Chivas en el Mundial 2026: "La selección no alcanza ese nivel"

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026 al terminar la jornada 6

Resultado Liga MX: Mazatlán consigue su primera victoria del torneo frente a Santos Laguna

Cruz Azul derrota a Tigres y le arrebata el subliderato del Clausura 2026 a Pumas

La estrella de los Timberwolves de Minnesota, , fue elegido este domingo como el jugador más valioso (MVP) del 'All-Star' de la NBA, cuya 75º edición destacó por un formato que enfrentó a dos equipos de Estados Unidos contra el resto del mundo.

"Decidimos competir hoy y salimos victoriosos", dijo Edwards mientras recogía el premio ante una multitud que lo ovacionó en el estadio Intuit Dome, en Inglewood (California).

El escolta de los Wolves formó parte del equipo Estrella, formado por Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey.

El conjunto que agrupaba a jóvenes talentos de la NBA estadounidenses se impuso por 47-21 al equipo Barras, integrado por leyendas como LeBron James o Kawhi Leonard.

El choque se concibió en una suerte de mini-mundial, en el que el orgullo estadounidense midió sus fuerzas frente al talento internacional, una innovadora apuesta con la que la NBA busca revivir uno de los mayores activos financieros de la franquicia.

