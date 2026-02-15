Más Información

LeBron James deja en el aire su futuro en la NBA: "Solo quiero vivir"

Liga MX: Santos Laguna vs Mazatlán – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

LeBron James deja en el aire su futuro en la NBA: "Solo quiero vivir"

Caín Velásquez, excampeón de la UFC, sale de prisión

Liga MX: Cruz Azul vs Tigres – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

sembró este domingo dudas sobre su continuidad en el baloncesto al afirmar que no tiene claro su futuro de cara a la próxima temporada y enfatizó que en lo único que piensa es en vivir.

"Solo quiero vivir, cuando lo tenga claro, lo haré saber. No tengo ni idea, solo quiero vivir", indicó el jugador en una rueda de prensa en el marco delque se disputa este domingo en el estadio Intuit Dome de Inglewood (California).

James agregó que tiene "muchas cosas sobre la mesa" que explorará una vez sienta que su tiempo en la pista ha concluido y que entre ellas se encuentran sus aspiraciones por formar parte de la junta directiva de la NBA.

"También hay otras empresas que seguiré explorando para ver qué me motivará en mi carrera posterior, pero ahora mismo sigo centrado en el presente, y eso es lo que tengo en mente", dijo.

Aunque su prioridad, una vez se retire del baloncesto, será centrarse en su familia: "Una de mis pasiones es crear recuerdos que perduren para siempre", afirmó.

LeBron James sigue dudando sobre si llegará a su temporada 24 en NBA / Foto: AP
El astro de los Lakers defendió durante su intervención el nuevo formato de esta edición de All-Star, una suerte de EE.UU. contra el mundo, aunque prefiere la competición costa Este contra costa Oeste que se disputaba años anteriores.

"Me gusta el formato Este-Oeste, pero están probando algo nuevo, a ver qué pasa. Estados Unidos contra el mundo... el mundo es gigantesco más allá de Estados Unidos. Estoy tratando de averiguar cómo tiene sentido, así que veremos qué pasa con esto", sentenció.

