Después de 10 meses en la prisión estatal de California, Estados Unidos, Caín Velásquez, excampeón de peso pesado de UFC, recibió libertad condicional.

El 25 de marzo de 2025, el expeleador mexicoamericano de artes marciales mixtas recibió una condena de cinco años, pero este domingo consiguió salir de la cárcel y rápidamente convertirse en un tema viral.

En redes hay un sinfín de reacciones respecto a la noticia, pero un momento que cautivó a los internautas fue el reencuentro de Velásquez con su familia. En las imágenes se observa al excampeón bajar de una camioneta con una caja de plástico, después abraza a su hijo con el mariachi de fondo.

Caín Velásquez está oficialmente en la libre comunidad. Se acaba de reunir con su familia. Ningún ser humano debería pisar una cárcel por lo que hizo Caín. Mis respetos hasta el final de los días. Gracias Dios mío!!!



📹: Mariachi Jalisciense pic.twitter.com/3onWz8XNpG — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) February 15, 2026

¿Por qué Caín Velásquez estuvo en la cárcel?

En 2022, Caín se vio involucrado en un tiroteo y una persecución, donde el objetivo era un hombre acusado de haber abusado sexualmente de un niño.

Durante el mes de febrero del año mencionado, el exatleta de la UFC, persiguió una camioneta que transportaba a tres personas, una de ellas era Harry Goularte, hombre que estaba acusado de abuso sexual infantil.

Antes de esa persecución, Goularte fue arrestado por abusar sexualmente de un niño de cuatro años, fue puesto en libertad, pero con arresto domiciliaro. Cuando iba a recoger su brazalete de monitoreo, fue atacado por el mexicoamericano.

En su testimonio, Caín Velásquez aseguró que su hijo había sido el niño abusado sexualmente por el hombre antes mencionado, lo que ocasionó su reacción.

Velásquez se declaro culpable culpable sin oposición a los cargos por asesinato, asalto con agravante y otros cargos relacionados con armas.

"No podemos tomar la ley en nuestras propias manos. Sé lo que hice, y sé que lo que hice fue muy peligroso para otras personas, ¿sabes? No solo para las personas involucradas, sino para personas inocentes. Entiendo lo que hice y estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para compensarlo", contó Velásquez en el podcast de Kyle Kingsbury, donde también aceptó haber actuado de forma errónea.