Raúl Jiménez y el Fulham avanzan a la siguiente ronda de la FA Cup

Los equipos de la, Leeds, Sunderland y Wolverhampton evitaron sorpresas para avanzar a la quinta ronda de la Copa FA.

Más tarde el domingo, el líder de la Liga Premier, Arsenal, goleó sin problemas al Wigan Athletic (4-0) de la Tercera División inglesa

Fulham reaccionó para ganar 2-1 en la cancha del Stoke, de la segunda división, con un gol decisivo en los minutos finales de Harrison Reed, que definió tras interceptar un pase mal calculado del arquero del Stoke, Tommy Simkin. El extremo brasileño Kevin igualó para Fulham al inicio del segundo tiempo, después del gol tempranero del mediocampista surcoreano Bae Jun-ho para el Stoke.

Un penal del mediocampista Habib Diarra le dio al Sunderland una victoria 1-0 en la cancha del Oxford, un equipo en apuros de la segunda división. Y un gol del mediocampista Santiago Bueno le dio a los Wolves un triunfo 1-0 ante el Grimsby, de la cuarta división, en un Blundell Park empapado y bajo una lluvia intensa.

Leeds necesitó penales para ganar en la cancha del Birmingham, de la segunda división, tras un empate 1-1 luego de 90 minutos y tiempo extra.

El delantero alemán Lukas Nmecha puso en ventaja al Leeds al inicio del segundo tiempo tras una asistencia de Noah Okafor, pero Patrick Roberts igualó a los 89 minutos con un potente disparo.

En la tanda de penales, el arquero del Leeds, Lucas Perri, le atajó el penal a Tommy Doyle antes de que Roberts rematara por encima del travesaño, lo que dejó a Sean Longstaff la tarea de anotar y clasificar al equipo de Daniel Farke por 4-2.

