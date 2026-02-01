Manchester United hizo pesar el Old Trafford y encontró su tercera victoria consecutiva en Premier League, luego de vencer 3-2 al Fulham de Raúl Jiménez, quien se encargó de alcanzar las 200 anotaciones en su carrera.

Al minuto 85, el cuadro londinense se encontraba 2-0 abajo, pero lograron acercarse en el marcador, luego de un penalti sobre el delantero mexicano, que él mismo convirtió de forma espectacular y así llegar a la histórica cifra.

Además, Raúl se convirtió en el primer jugador en la Premier League en anotar 12 penaltis de 12, una eficiencia del 100% desde los 11 pasos. Otro gran detalles, es que estas marcas las alcanzó en su centenario con el Fulham.

Lee también Allan Saint-Maximin dedica una carta al América tras el anuncio de su salida

¡GOOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!🐺🇲🇽

¡GOOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!🐺🇲🇽

¡GOOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!🐺🇲🇽



El mexicano la mete en el ángulo y llega a 200 goles en su carrera. #PremierLeague pic.twitter.com/jv8V6joOK0 — FOX (@somos_FOX) February 1, 2026

El 1-0 fue curioso porque surgió de un penalti que pitó el colegiado de Jorge Cuenca a Cunha. El VAR revisó la acción y determinó que no era pena máxima porque el agarrón del central español había sido fuera del área.

En esa falta, Bruno Fernandes colgó la pelota y Casemiro se elevó por encima de todos para hacer su quinto gol en liga. Está a un solo tanto de su temporada más productiva, la 2020-2021, cuando aún jugaba en el Real Madrid.

En la segunda mitad y cuando más apretaba el Fulham, Casemiro se sacó de la chistera una pase desde la frontal que recordó al mejor Michael Laudrup. Mirando al tendido, el brasileño jugó para Cunha, que fusiló a Bernd Leno para doblar la renta de los 'Reds Devils'.

Lee también Álvaro Fidalgo deja las puertas abiertas con la Selección Mexicana: Soy mexicano

Minutos después, el Fulham pudo meterse en el partido por medio de Cuenca. El central convirtió su primer gol con la camiseta del Fulham al aprovechar un rechace de Lammens, pero el VAR encontró un fuera de juego en el inicio de la jugada y dejó al español con la miel en los labios.

En los quince minutos finales, el United tuvo un cabezazo de Benjamin Sesko a un palo con el que sentenciar el encuentro antes del caos del ocaso.

Pero Old Trafford está acostumbrado ya a sufrir y a los dramas. En el minuto 85, Raúl Jiménez transformó un penalti que Harry Maguire había cometido sobre el mexicano y en el 92, Kevin silenció al estadio con una curva desde fuera del área directa a una escuadra.

Se le escapaban dos puntos al United, pero con la prolongación de nueve minutos por delante, el 'Carrick time' entró en juego y tras un encomiable esfuerzo de Bruno Fernandes, el portugués le sirvió la pelota dentro del área a Sesko, que la controló a la media vuelta y la clavó en una escuadra.

Con este triunfo, el United arrebata al Chelsea la cuarta posición. Los de Carrick tienen 41 puntos, a cinco de Manchester City y Aston Villa. El Fulham, que sueña con puestos europeos, es noveno con 34 unidades.