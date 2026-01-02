Liga Premier “presume” su aporte a la Selección Mexicana; del surgimiento de figuras como Raúl Jiménez y Edson Álvarez

En la Liga Premier —la división de bronce del futbol mexicano— asumen la responsabilidad de formar jugadores nacionales. Para José Vázquez, presidente de la competencia, “esto es una industria y peldaño en el futbol profesional”.

Más aún porque de ahí han salido figuras que en el presente forman parte de la Selección Mexicana, dirigida por el técnico Javier Aguirre; tales como Edson Álvarez (América Premier), Raúl Jiménez (América Coapa), Hirving Chucky Lozano (Club Titanes de Tulancingo) y Alexis Vega (Toluca Premier).

“Lo que hacen los clubes es el reflejo de lo que es la Liga. Nuestra responsabilidad es construir un instrumento que le permita a los jugadores mexicanos crecer. Tenemos dos plazas de extranjeros, también para formar a nuestros jóvenes”, aseveró Vázquez en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Ese “ADN Premier” también se extiende en figuras como Luis Ángel Malagón (Monarcas Morelia Premier), Johan Vásquez (Cimarrones de Sonora FC), Roberto “Piojo” Alvarado (Celaya FC), Érick “Chiquito” Sánchez (Mineros de Zacatecas) y Kevin Álvarez (Pachuca Premier).

“Eso da a entender la responsabilidad que tenemos como uno de los engranes más importantes de la estructura. [...] Y que le demos la oportunidad a los jóvenes mexicanos que cada vez, por la capacidad o calidad de futbol que tengan, solitos vayan cerrando los espacios para los que no tengan capacidad”, enfatizó el presidente.

Desde el 2017, la Liga Premier respalda los 67 años de lo que fue la extinta Segunda División Profesional del balompié mexicano. Una histórica categoría que formó una cantera para el talento nacional y que —en su nueva era— busca diversificar la competencia con torneos largos para permitirles a los futbolistas consolidarse.