La Selección Mexicana está obligada a hacer el mejor Mundial de su historia

Llegó el 2026. Ahora sí, en año mundialista, empezó la cuenta regresiva y solamente 160 días nos separan del partido inaugural de la Selección Mexicana en el estadio Banorte por la Copa del Mundo, donde el Tricolor está obligado a tener su mejor participación en la historia.

Javier Aguirre, en su tercera etapa como técnico verde, será preso de sus palabras y el compromiso que tomó con la afición, ya que fue él quien dijo que “queremos hacer el mejor Mundial en la historia posible para México”.

Para cumplir con el objetivo, esta vez no alcanza con llegar al famoso quinto partido, ya que, con el nuevo formato de 48 selecciones, dicho encuentro es el de octavos de final. Además, le han cumplido sus peticiones, desde partidos de preparación de alto nivel hasta la disposición de los clubes de la Liga MX para ceder a los seleccionados.

Aún así, el mejor Mundial para México significa llegar hasta semifinales, ya que superaría las actuaciones de 1970 y 1986, en las cuales alcanzó hasta cuartos de final.

En una conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento en marzo del año pasado, el Vasco remarcó que “soy el primero en saber la responsabilidad que tengo, pero también es verdad que el objetivo mayúsculo y principal de todos nosotros es el Mundial 2026”.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, declaró al comienzo de este proceso que “el objetivo que hemos planteado y al cual queremos llegar es estar entre los ocho mejores”.

Para no salir de casa en dieciseisavos y octavos de final, México debe imponerse a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.