Las cinco estrellas que buscan la gloria en el Mundial 2026

Para cualquier futbolista no existe un mejor escenario para lucirse que el Mundial. Cada cuatro años, con la camiseta de su selección, todos buscan cumplir el máximo sueño: levantar el trofeo más preciado de todos.

En esta edición histórica de 48 países hay varios candidatos a terminar el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey consagrados en el Olimpo de futbolistas inmortalizados por sus actuaciones en este torneo.

Uno de ellos es Lionel Messi, campeón vigente con Argentina, que a sus 39 años buscará un bicampeonato histórico, ya que el último en lograrlo fue Pelé, con sus títulos en 1958 y 1962.

Cristiano Ronaldo, con 41 años, sueña con terminar su carrera en lo más alto y agregar a su extenso palmarés el anhelado trofeo de la FIFA.

Lamine Yamal, no puede faltar en la lista. El joven de 18 años tendrá su mayor reto como profesional en esta justa mundialista.

Por Francia levanta la mano Ousmane Dembélé, poseedor del Balón de Oro, The Best y el premio de mejor jugador del mundo por la IFFHS.

Finalmente, en Alemania destaca la joven promesa de Jamal Musiala, estrella del Bayern Múnich y que se espera sea quien maneje los hilos del equipo.