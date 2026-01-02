Torneo Internacional Premier busca que los jugadores mexicanos conozcan “otros futboles”

En Boca del Río, Veracruz, el Torneo Internacional Premier encontró un hogar para celebrar su tercera edición. La presencia de divisiones juveniles extranjeras —como Santos de Brasil y Vélez Sarsfield de Argentina— permitió que los equipos mexicanos de la Liga Premier conocieran “otros futboles”.

Y en esa internacionalización recae su importancia para la formación del balompié mexicano, desde su división de bronce. De acuerdo al presidente de la Liga Premier, José Vázquez, la competición es única porque “le da la posibilidad a los jugadores mexicanos de vivir un roce internacional.”

En entrevista para EL UNIVERSAL Deportes, Vázquez destacó que el propósito del torneo es acercar a los futbolistas mexicanos a otras formas de juego. En esta edición, los nacionales Real Apodaca, Racing de Veracruz, Alacranes de Durango y Artesanos Metepec conocieron a Atlético Vélez Sarsfield, Alajuelense, Santos FC y Alianza FC.

“Hemos entendido que era nuestra responsabilidad crear instrumentos que les sirvieran a los jóvenes para fortalecerse. El Torneo Internacional Premier está alcanzando la oportunidad de consolidarse como un torneo importante y que hoy está siendo vista por otros futboles. Fernanda Dávalos