Eduardo Nájera y el mayor reto que enfrentó en Estados Unidos para llegar a la NBA

A los 18 años, Eduardo Nájera tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia del basquetbol mexicano: dejar Chihuahua para estudiar en Estados Unidos, donde no únicamente enfrentó la exigencia académica y deportiva de ese país, sino también el mayor reto personal de su juventud: aprender inglés.

Con el sueño de jugar con el equipo de la Universidad de Oklahoma, el alero mexicano batalló bastante con el idioma, se alejó de la duela durante un año y pensó seriamente en regresar a casa, donde, gracias a su desempeño y talento, tenía sobre la mesa una oferta para jugar.

“El sueño empezó a temprana edad, pero aparecieron los obstáculos y retos. El más difícil fue, sin duda, aprender inglés en Estados Unidos. Tenía que pasar exámenes para obtener la beca universitaria, dediqué mucho tiempo, no jugué un año, no contaba con un mentor y me afectó. Fue la única vez que quise darme por vencido y regresar a México”, relató Nájera.

En esos momentos de duda, el exjugador encontró en sus padres las figuras que lo impulsaron a luchar por su futuro con palabras y mensajes de aliento.

Ellos le enviaron desde su casa una televisión que lo ayudó a distraerse de las largas jornadas de práctica solitaria en el gimnasio del campus estadounidense.

“Tenía en México un contrato garantizado con muy buen dinero. Mis papás me apoyaron mucho en lo mental y también en lo emocional. Ellos fueron la razón por la que me quedé en Estados Unidos; me mandaron una televisión, ya que no tenía forma de distraerme. Podía ir al gimnasio a practicar, pero estaba solo. Luego de superarlo, mi vida cambió”, recordó el exbasquetbolista mexicano.