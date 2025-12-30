Hugo Sánchez es “borrado” de la historia del Atlético de Madrid

Hugo Sánchez llegó al Atlético de Madrid en 1981 y pronto se convirtió en un referente del club. Su capacidad para definir con precisión y su estilo acrobático marcaron diferencia en una época en la que el equipo necesitaba un goleador de jerarquía.

El mexicano anotó más de 80 goles oficiales, con actuaciones memorables en la liga y la Copa del Rey. Su impacto fue tal que se ganó el respeto de la afición rojiblanca y el reconocimiento de la prensa española como uno de los delanteros más espectaculares de la década.

Durante su etapa en el Atlético, Sánchez no solo aportó goles, sino también personalidad y liderazgo dentro del vestuario. Fue pieza clave en la conquista de la Copa del Rey de 1985, título que devolvió protagonismo al club en el panorama nacional.

Con la etiqueta de estrella, el exjugador de Pumas dejó el club para llegar al Real Madrid, donde se convirtió en leyenda, y generó una mala relación con su antiguo equipo, que después de varios años parece haber dejado en el olvido su legado en la institución.

Recientemente, el club informó sobre la realización del Paseo de Leyendas, una forma de reconocer a las figuras que destacaron con la camiseta, lista en la que no apareció el ahora comentarista de ESPN.

La votación, dirigida por los socios de la institución, habría decidido no incluir como opción a Hugo Sánchez, estrella que, junto a Thibaut Courtois, no fue considerada.