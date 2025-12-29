Gilberto Mora rompe récords y se convierte en el futbolista más valioso de México

Gilberto Mora ha sido uno de los nombres más recurrentes en el futbol mexicano en el último año, gracias a su calidad y capacidad en la cancha, lo que lo ha convertido en un referente de la Liga MX.

Las grandes actuaciones del juvenil mexicano de Xolos de Tijuana le abrieron la puerta de la Selección Mexicana, equipo comandado por Javier Aguirre, en el que incluso ya levantó un trofeo de Concacaf.

Con el sueño latente de disputar en 2026 su primera Copa del Mundo de la FIFA y con la posibilidad de dar el salto a Europa tras una gran actuación, Mora recibió una noticia que refuerza su valía para el fútbol mexicano.

De acuerdo con una reciente publicación de Transfermarkt, el futbolista fronterizo se convirtió en el jugador de mayor valor del futbol mexicano, al alcanzar un precio de 10 millones de dólares.

La poderosa cifra lo coloca a la par del atacante francés Maximin del América, quien ocupa el segundo lugar y presentó una baja en su última valoración, dejando al canterano de Xolos, que comenzó el año con una valoración de 4.5 millones de dólares.

El top cinco de jugadores más caros de la Liga MX lo completan otros dos mexicanos: Marcel Ruiz de Toluca y Erik Lira de Cruz Azul, quienes también podrían formar parte de la lista final del Tricolor para el Mundial.