Eduardo Nájera encuentra a su heredero para brillar en la NBA

Eduardo Nájera, pionero y referente del basquetbol mexicano en la NBA, dejó una huella imborrable como uno de los jugadores más combativos y respetados de su generación.

Con la experiencia que le dieron los años, Nájera no dudó en hablar de Karim López, un prospecto que se prepara para el Draft 2026 y que, según el histórico exjugador, posee las cualidades necesarias para convertirse en el mejor representante mexicano en las duelas.

“Karim tiene un gran talento, las dimensiones, la estatura y todas las habilidades para ser uno de los mejores del mundo. Tiene mucho más talento que yo; el único que tenía ese talento era Horacio Llamas. Tiene la oportunidad de superar los logros que conseguimos, alcanzar una carrera de 20 años y espero que sea el primer campeón mexicano”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Agregó que López deberá cuidarse de las lesiones y prepararse en Estados Unidos y México para elevar su potencial.

“Tiene un reto más grande, va a tener la oportunidad y requerirá mentalidad y corazón. Ya no tiene que demostrar que es un talento de NBA, lo van a adquirir en el Draft. Yo le aconsejaría regresar a México o Estados Unidos con un staff que lo ayude a acelerar su experiencia y habilidades”, dijo.