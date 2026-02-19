María Parra, bordadora mexicano agradece el cariño por su trabajo en la NBA

Lo que se planeó como unas vacaciones familiares a Estados Unidos, se convirtió en 40 años radicando en ese país, siendo Chicago su hogar actual.

En todo este tiempo, María Estela Parra jamás imaginó que tendría los reflectores encima gracias a su trabajo, el cual es altamente apreciado por la gran fanaticada que tienen los Bulls de Chicago.

Luego de que el video de su reacción al banner de Derrick Rose se convirtiera en tendencia, la costurera mexicana señala que nunca pensó que se volvería famosa, admitiendo que muchos sentimientos la invadieron cuando dimensionó que bastante gente ya la conocía y hasta quiere platicar con ella, debido al asombro que genera lo que realiza para una de las franquicias más importantes en el deporte estadounidense.

“Nervios... Se siente gusto, felicidad, y compartirlo con mis hijos, porque mi nieta fue la que sacó el video de la reacción que tuve cuando me miré ahí en la pantalla... Es algo muy bonito”, relató Parra.

Además, reveló que el reconocimiento no sólo ha sido a través del internet, debido a que estaba agendada una reunión con autoridades mexicanas en Chicago, situación que la llena de orgullo.

“No sé los detalles, pero creo que mi hija tiene una cita para... No sé si es algo así del Gobierno, para este mes. No sé qué es lo que se vaya a hacer, un agradecimiento, una reunión con... No sé si es el Mayor de aquí, de Chicago”, contó.

A final de cuentas, su labor ha comenzado a provocar que se convierta en alguien muy popular en la Ciudad de los Vientos, sobre todo dentro de los innumerables aficionados a los Bulls, a quienes generan orgullo cada una de sus creaciones en todas las visitas que hacen al United Center, porque reflejan la grandeza de una franquicia que desea volver pronto a los primeros lugares dentro de la NBA.