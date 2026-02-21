Leo Messi, a guiar al Inter Miami rumbo al Bi en la MLS

El silbatazo inicial de la Major League Soccer (MLS) sonará este sábado. En el año mundialista, mismo que tendrá a Estados Unidos y Canadá como protagonistas, el balón rodará para los 30 equipos que forman parte del futbol norteamericano, incluido el campeón actual, el Inter Miami.

En la búsqueda de un histórico bicampeonato, las Garzas y Lionel Messi iniciarán la protección de su corona contra el LAFC. Desde 2023, cuando llegó el argentino cambió a la MLS y al Inter Miami.

Según declaraciones del extremo Thomas Chancalay, Messi le dio “todo” a la Liga, incluida una competitividad. “Él aportó prácticamente todo a la Liga. No sé qué es lo que ven los demás, pero desde el día en el que llegó, la MLS cambió. Se volvió una Liga mucho más competitiva y se abrió muchísimo más el mercado”, sentenció el futbolista en conferencia de prensa.

Chancalay, quien esta temporada jugará con los colores del Minnesota United, destacó que la presencia de La Pulga elevó la popularidad de la MLS.

Un antes y un después que fue necesario para que se abriera el mercado de la Liga, mismo que derivó en los fichajes de estrellas como el colombiano James Rodríguez en los Loons y el alemán Thomas Müller en los Whitecaps de Vancouver.