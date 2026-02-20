David Faitelson y José Luis Chilavert protagonizan fuerte pleito; se pelean en redes sociales

El histórico exarquero de la selección de Paraguay, José Luis Chilavert, arremetió en contra del periodista mexicano, David Faitelson, quien señaló que el guaraní es una persona que "representa a la humanidad de hace 40 mil años".

Las palabras de Faitelson se dieron a raíz de lo que dijo Chilavert, quien aseguró que Vinícius Júnior es un jugador que provoca a los rivales y por ello, en muchas ocasiones lo ofenden. Además, sobre Kylian Mbappé, señaló que "¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y todo eso. Y vive con un travesti. No es normal", sentenció para los micrófonos del medio Radio Rivadavia.

En el partido del Real Madrid ante el Benfica, Vinícius y Mbappé denunciaron gritos racistas lanzadas por el argentino Gianluca Prestianni, durante duelo correspondiente a la Champions League.

Lee también Real Madrid entrega pruebas a la UEFA; denuncia racismo de Gianluca Prestianni a Vinicius Júnior

Menotti dijo alguna vez que Chilavert representa al ser humano de hace 40 mil años…

No se equivocaba… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 19, 2026

Ante las declaraciones de Chilavert, Faitelson recordó lo que dijo César Luis Menotti en 1993, cuando entrenador señaló: "Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios y las universidades del Mercosur para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40 mil millones de años. Primero viene Chilavert, después el mono y después el ser humano".

El periodista de TUDN recordó esas palabras y apuntó que "Menotti dijo alguna vez que Chilavert representa al ser humano de hace 40 mil años…No se equivocaba".

De inmediato llegó la respuesta de Chilavert, quien lanzó un comentario en sus redes sociales: "David, en mi país el pepino se come como ensalada y no como lo comes tú por atrás. Tú no has ganado nada, solo ser un fracasado y el helado lo sigues tomando arrodillado. Saludos".

Hasta el momento, Faitelson no ha contestado la ofensa del exarquero paraguayo.

Lee también Gianni Infantino asegura que "no hay lugar para el racismo" en el futbol, tras escándalo con Vinícius Jr