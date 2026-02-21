Amaury Vergara busca ayudar a 'chivahermano' de 90 años que casi pierde su casa por un incendio

El pasado 3 de febrero en el pueblo Santa Cruz de Las Huertas de Tonalá, Jalisco, un incendio hizo que Don Juan Valencia, un férreo aficionado de Chivas, pierda el 95 por ciento de su casa. Su historia fue contada por TV Azteca Jalisco y la repercusión fue tan grande, que el propio Amaury Vergara, propietario del Club Deportivo Guadalajara, se ofreció a ayudar al chivahermano afectado.

El futbol, además de ser el deporte más popular del mundo, mueve pasiones y sirve como herramienta social. En este caso, la historia de Don Juan tocó los corazones de millones de aficionados, tanto de Chivas como de otros equipos, y Vergara alzó la mano para ayudarlo a reconstruir su hogar.

Lee también Javier Aguirre “anuncia” serio problema para las Chivas

De acuerdo con distintos medios, Juan Valencia, a pesar de tener 90 años, se mantiene trabajando cortando leña y con distintos trabajos de agrónomo.

El incendio que azotó su casa, se llevó con él fotos, recuerdos, muebles, entre otros objetos invaluables. Sin embargo, sus tres mascotas y un cuarto decorado enteramente con objetos del Rebaño, se salvaron.

En el reportaje de TV Azteca que narra su historia, Don Juan está con un jersey de las chivas y en el fondo se observan al menos otras tres colgadas en la pared, además de banderas, frazadas y almohadas rojiblancas.

Lee también Javier Hernández responde a las críticas; lanza fuerte mensaje a los aficionados mexicanos

Yo le entro. Por favor díganme cómo mi equipo puede contactar a don Juan. https://t.co/uTxXs1VLii — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) February 21, 2026

"Yo le entro. Por favor díganme cómo mi equipo puede contactar a Don Juan", respondió Amaury al reportaje.

"Todos los chivahermanos por Juan", respondió un usuario; sin embargo, una gran mayoría de aficionados de las Chivas celebraron la respuesta del dueño del club.

Lee también Cruz Azul quiere acabar con el paso perfecto de las Chivas