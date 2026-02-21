Más Información

Amaury Vergara busca ayudar a 'chivahermano' de 90 años que casi pierde su casa por un incendio

Amaury Vergara busca ayudar a 'chivahermano' de 90 años que casi pierde su casa por un incendio

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la jornada 7, HOY, sábado 21 de febrero

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la jornada 7, HOY, sábado 21 de febrero

Cruz Azul, ¿la verdadera prueba para el invicto Chivas?

Cruz Azul, ¿la verdadera prueba para el invicto Chivas?

Valiente Jr. y la responsabilidad de un nombre con historia en la lucha libre

Valiente Jr. y la responsabilidad de un nombre con historia en la lucha libre

Valiente Jr. habla sobre los retos de pertenecer a una familia de luchadores

Valiente Jr. habla sobre los retos de pertenecer a una familia de luchadores

El pasado 3 de febrero en el pueblo Santa Cruz de Las Huertas de Tonalá, Jalisco, un incendio hizo que , un férreo aficionado de Chivas, pierda el 95 por ciento de su casa. Su historia fue contada por TV Azteca Jalisco y la repercusión fue tan grande, que el propio Amaury Vergara, propietario del Club Deportivo Guadalajara, se ofreció a ayudar al chivahermano afectado.

El futbol, además de ser el deporte más popular del mundo, mueve pasiones y sirve como herramienta social. En este caso, la historia de Don Juan tocó los corazones de millones de aficionados, tanto de Chivas como de otros equipos, y Vergara alzó la mano para ayudarlo a reconstruir su hogar.

Lee también

De acuerdo con distintos medios, Juan Valencia, a pesar de tener 90 años, se mantiene trabajando cortando leña y con distintos trabajos de agrónomo.

El incendio que azotó su casa, se llevó con él fotos, recuerdos, muebles, entre otros objetos invaluables. Sin embargo, sus tres mascotas y un cuarto decorado enteramente con objetos del Rebaño, se salvaron.

En el reportaje de TV Azteca que narra su historia, Don Juan está con un jersey de las chivas y en el fondo se observan al menos otras tres colgadas en la pared, además de banderas, frazadas y almohadas rojiblancas.

Lee también

"Yo le entro. Por favor díganme cómo mi equipo puede contactar a Don Juan", respondió Amaury al reportaje.

"Todos los chivahermanos por Juan", respondió un usuario; sin embargo, una gran mayoría de aficionados de las Chivas celebraron la respuesta del dueño del club.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS