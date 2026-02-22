Pumas, a mostrar que su garra es de verdad; HOY, reciben a Rayados

Cuando Pumas fue eliminado de la Concacaf, Efraín Juárez dijo en conferencia que ese era el equipo que “todos querían ver”. Ofensivo, protagonista, con garra. Ahora, en Liga MX, debe demostrarlo y probar que la última remontada sobre Puebla no fue un espejismo.

Pumas pone en juego su invicto contra Rayados, un equipo al que solamente han derrotado una vez en sus últimos 12 enfrentamientos y que, por si fuera poco, tiene tres victorias y un empate en sus cuatro visitas más recientes al Olímpico.

En este partido, los discursos de Efraín Juárez y de Domènec Torrent se pondrán a prueba. Ninguno de los dos equipos ha mostrado su mejor versión hasta ahora ni en el plano internacional ni en Liga y están lejos de convencer a su afición de que pueden ilusionarse por el título, por eso está en juego mucho más que tres puntos.

Universidad Nacional llega en mejor momento, motivados después del triunfo en el estadio Cuauhtémoc y buscará cortar la hegemonía reciente del Monterrey en Ciudad de México. Monterrey venció por la mínima al León y viene de sellar el boleto a octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Este torneo, los felinos tienen un balance de una victoria y dos empates en casa; la Pandilla suma dos victorias y una derrota lejos de casa.

Para ambos, la exigencia es máxima. Prácticamente a la mitad del torneo regular del Clausura 2026, una victoria entrega confianza de cara al cierre y una derrota pondría a temblar el proyecto de cada uno de sus entrenadores.