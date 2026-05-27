A un día de la inauguración de los baños públicos instalados en la Zona Rosa, ya es posible utilizarlos de manera gratuita.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que los sanitarios sobre Avenida Chapultepec y Liverpool permiten el acceso de manera gratuita sin la tarjeta de movilidad, por lo que un oficial permanece afuera de las instalaciones con una llave para abrir gratuitamente a los usuarios que desean ingresar.

En el interior se constató que los baños cuentan con un inodoro que funciona mediante un botón y barandales para personas con discapacidad.

En el interior se constató que los baños cuentan con un inodoro que funciona mediante un botón y barandales para personas con discapacidad. | Foto: Karla Guerrero | El Universal.

El martes 26 de mayo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró estos baños públicos como parte de la remodelación de la Zona Rosa e informó que comenzarán a operar desde este martes.

Lee también Estas son las obras en los pasajes escultóricos de la Zona Rosa; algunas figuras son nuevas y otras rehabilitadas

De acuerdo al director de Servicios Metropolitanos (Servimet), Carlos Mackinlay, los baños recibirán aseo de forma automática varias veces al día, para garantizar la sanidad y limpieza.

Precisó que se han instalado siete baños públicos: uno en Balderas frente a la Biblioteca de México en la Ciudadela; dos en las inmediaciones del Monumento a la Revolución; dos en las cercanías del Jardín del Arte en Sullivan; y dos en la Zona Rosa: uno en Chapultepec a la altura de Liverpool y otro en Sevilla.

En el recorrido se apreció que el espacio cuenta con papel higiénico y lavamanos con dispensador de jabón. | Foto: Karla Guerrero| El Universal.

En el recorrido se apreció que el espacio cuenta con papel higiénico y lavamanos con dispensador de jabón, por lo que ya es posible hacer uso de las instalaciones.

Se apreció que los sanitarios cuentan con un reloj temporizador y espacio para cambiar pañales.

Lee también Brugada entrega obras de remodelación de la Zona Rosa; es un corredor estratégico y de gran valor patrimonial, destaca

En el exterior se observan las señales de “fuera de servicio”, “ocupado” y “libre”, las cuales se iluminan dependiendo del estado en el que se encuentre el baño.

El espacio cuenta con lavamanos con dispensador de jabón. | Foto: Karla Guerrero | El Universal.

También se encuentra visible el reglamento de uso, tanto en español como en inglés, donde se especifica el tiempo permitido de permanencia, así como la indicación de que menores de 10 años deben ingresar acompañados de un adulto.

Asimismo, dentro del sanitario hay un botón de ayuda que, de acuerdo con la oficial encargada del acceso, permite solicitar apoyo de autoridades en caso de emergencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr