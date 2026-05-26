Con la remodelación de la Zona Rosa, se habilitaron tres pasajes escultóricos con 29 obras de distintas artistas ubicadas en Avenida Chapultepec, Amberes y la calle de Génova. Algunas de las esculturas recién se instalaron, mientras que otras fueron rehabilitadas como parte de las obras que se inauguraron este martes.

El primer pasaje está ubicado en avenida Chapultepec y está integrado por las siguientes siete esculturas: campana Eje del Tiempo de Kiotto Ota; Murciélago de Leonora Carrington; Hongo Sonoro de Roger Von Gunten; Señora Ciclista de Joy Laville; Columpio Sonoro de Vicente Rojo; Campana (Gallo) de Sergio Hernández; y Hombre Campana de Gabriel Macotela.

Con la remodelación de la Zona Rosa, se habilitaron tres pasajes escultóricos con 29 obras de distintos artistas, ubicadas en Avenida Chapultepec, Amberes y la calle de Génova. Foto: Especial

El pasaje Amberes está integrado por 11 esculturas: Mi Media Naranja de Elsa Díaz Castillejos; Love is Love de David de León; Lápices Sonoros de Brian Nissen; Instrumento Sonoro de Irma Palacios; Chacao; La Cadeu; Homenaje a la Marimba de Fernando González; Resonancia Lateral de Manuel Felguérez; Mesa de Trabajo de Miguel Ángel Alamilla; Campana Tubular de Alberto Castro; y Campana Sanctus de Ricardo Regazzoni.

Lee también Conagua concluye trabajos de reconstrucción y reforzamiento tras desbordamiento del Río Papalotla en Edomex

El pasaje Amberes está integrado por 11 escultura; el pasaje ubicado en avenida Chapultepec tiene 7; y el pasaje ubicado en Génova, está conformado por 12 obras. Foto: Especial

Mientras que el tercer pasaje escultórico, ubicado en Génova, está conformado por las 12 obras: Renacimiento de Omar Galán; Venus de Baltazar de Baltazar Martínez; Desnudo Verde; La Diana Cazadora de Ariel de la Peña; Nostalgia de Derby Beard; Dos Desnudos; Mariposas; Lazas; Armonía de Edith Berlín; Tin Tan de Ariel de la Peña; Réquiem para un Venado; y Con el Corazón en las Manos de Pancho Cárdenas.

vr