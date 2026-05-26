Metrópoli | 26-05-26 | 16:30 | Actualizada | 26-05-26 | 16:30 |

Con la remodelación de la , se habilitaron tres pasajes escultóricos con 29 obras de distintas artistas ubicadas en Avenida Chapultepec, Amberes y la . Algunas de las esculturas recién se instalaron, mientras que otras fueron rehabilitadas como parte de las obras que se inauguraron este martes.

El primer pasaje está ubicado en avenida Chapultepec y está integrado por las siguientes siete esculturas: campana Eje del Tiempo de Kiotto Ota; Murciélago de ; Hongo Sonoro de Roger Von Gunten; Señora Ciclista de Joy Laville; Columpio Sonoro de Vicente Rojo; Campana (Gallo) de Sergio Hernández; y Hombre Campana de Gabriel Macotela.

Con la remodelación de la Zona Rosa, se habilitaron tres pasajes escultóricos con 29 obras de distintos artistas, ubicadas en Avenida Chapultepec, Amberes y la calle de Génova. Foto: Especial
Con la remodelación de la Zona Rosa, se habilitaron tres pasajes escultóricos con 29 obras de distintos artistas, ubicadas en Avenida Chapultepec, Amberes y la calle de Génova. Foto: Especial

El pasaje Amberes está integrado por 11 esculturas: Mi Media Naranja de Elsa Díaz Castillejos; Love is Love de David de León; Lápices Sonoros de Brian Nissen; Instrumento Sonoro de Irma Palacios; Chacao; La Cadeu; Homenaje a la Marimba de Fernando González; Resonancia Lateral de Manuel Felguérez; Mesa de Trabajo de Miguel Ángel Alamilla; Campana Tubular de Alberto Castro; y Campana Sanctus de Ricardo Regazzoni.

Lee también

El pasaje Amberes está integrado por 11 escultura; el pasaje ubicado en avenida Chapultepec tiene 7; y el pasaje ubicado en Génova, está conformado por 12 obras. Foto: Especial
El pasaje Amberes está integrado por 11 escultura; el pasaje ubicado en avenida Chapultepec tiene 7; y el pasaje ubicado en Génova, está conformado por 12 obras. Foto: Especial

Mientras que el tercer pasaje escultórico, ubicado en Génova, está conformado por las 12 obras: Renacimiento de Omar Galán; Venus de Baltazar de Baltazar Martínez; Desnudo Verde; La Diana Cazadora de Ariel de la Peña; Nostalgia de Derby Beard; Dos Desnudos; Mariposas; Lazas; Armonía de Edith Berlín; Tin Tan de Ariel de la Peña; Réquiem para un Venado; y Con el Corazón en las Manos de Pancho Cárdenas.

vr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]