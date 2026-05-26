Papalotla, Méx. - Luego del desbordamiento del río Papalotla, ocurrido el sábado pasado, originado por la tormenta que se registró ese día en la zona nororiente del Valle de México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, concluyeron en su totalidad los trabajos de reconstrucción y reforzamiento del bordo afectado en la margen izquierda.

La Conagua dio a conocer que el operativo interinstitucional se llevó a cabo desde el domingo después del desbordamiento provocado por las intensas precipitaciones registradas la noche del sábado en los límites territoriales de los municipios de Papalotla y Chiautla.

La dependencia federal aclaró que el desbordamiento afectó únicamente una parcela agrícola, sin que se registraran daños en viviendas, afectaciones al patrimonio ni riesgos para la integridad de las familias de la región.

Conagua dio a conocer que el operativo interinstitucional se llevó a cabo desde el domingo después del desbordamiento. | Foto: Especial.

De acuerdo con las evaluaciones, la ruptura del bordo se originó por un remanso en un punto bajo.

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Esto fue provocado por el manejo inadecuado de las compuertas en el puente de Tlaltecahuacán (Tezoyuca) por parte de ejidatarios, combinado con la acumulación de basura en el puente de piedra.

Durante las labores, se ubicaron en el sitio de la ruptura tres tuberías pertenecientes a Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con las evaluaciones, la ruptura del bordo se originó por un remanso en un punto bajo. | Foto: Especial.

Para mitigar cualquier riesgo, se ejecutaron diversas acciones, como la colocación manual de una barrera de protección en el muro utilizando aproximadamente 800 costales.

Además de labores de achique en el área del socavón para despejar y visualizar las líneas de Pemex que cruzan por la zona (1 línea LOOP de 24 pulgadas y 2 tuberías de oleoducto de 30 pulgadas).

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Así como el relleno de la zona afectada con material sano (tepetate) para la rehabilitación y reforzamiento del bordo.

En esas labores participaron 31 elementos, equipo y maquinaria de la Conagua: 1 camión grúa Hiab, 1 bomba Thompson de 8 pulgadas, 2 bombas de 2 pulgadas, 1 retroexcavadora, 1 excavadora 320, 1 tractocamión de cama baja, además de material y costalera.

En esas labores participaron 31 elementos, equipo y maquinaria de la Conagua. | Foto: Especial.

De la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron 10 elementos militares para la aplicación del Plan DN-III-E y 1 vehículo oficial. De la Guardia Nacional 5 elementos y 1 vehículo oficial.

Autoridades municipales, Protección Civil, bomberos, Seguridad Pública y ciudadanía, con más de 30 personas, así como maquinaria consistente en: 1 excavadora 320, 1 retroexcavadora, 1 ambulancia, 1 pipa y 1 patrulla.

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Adicionalmente, la Conagua inició los trabajos formales de desazolve parcial y rehabilitación de bordos en tramos críticos del río Papalotla y sus ramales, en diversos municipios del Estado de México, incluida la Zona Federal del Lago de Texcoco.

Como parte de las acciones permanentes de mitigación, del 25 de mayo al 21 de septiembre de 2026, se construirán estructuras de gavión en la zona afectada para fortalecer la protección hidráulica y reducir riesgos.

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JACL/cr